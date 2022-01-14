Институт Коха: Более 80% зараженных «Омикроном» в Германии привиты

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов предупредил о том, что привитые от коронавируса могут оказаться более уязвимы перед
Активисты движения «Петербург – город перемен» провели опрос среди горожан, чтобы выяснить как они оценивают качество работы губернатора Александра
Смольный составил единый список катков и лыжных трасс в пределах Санкт-Петербурга. Горожане в ответ заявили, что в них нет надобности из-за ситуации
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий заявил о создании государственного органа, который будет отвечать за уборку внутриквартальных
Из-за заморозков и предстоящего резкого потепления в Петербурге обострится ситуация с сосульками. 13 января в городе ожидается плюсовая температура,
Поставщики сжиженного природного газа рекордно обошли «Газпром» в Европе. США экспортировали на территорию ЕС в 5 раз больше, чем Россия, пишут СМИ.
Смольный не стал запрещать петербургским предприятиям работать в новогоднюю ночь, но с 2 января 2022 года ввел систему QR-кодов. После праздников
Власти Петербурга очевидно решили немного подправить статистические данные о вакцинации от коронавируса. Последние цифры, опубликованные Смольным,
Петербургский губернатор Александр Беглов получил ответ на свое обращение к журналистам в честь Дня печати. Представители прессы призвали
Центр компетенций Петербурга по вопросам формирования комфортной городской среды был создан с целью налаживания диалога между бизнесом, горожанами и
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