Институт Коха: Более 80% зараженных «Омикроном» в Германии привиты

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Институт Коха: Более 80% зараженных «Омикроном» в Германии привиты
Здоровье
Фото из открытых источников

Во многих странах «Омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса. Как ни странно, но обнаруженный в Африке вариант возбудителя инфекции более заразен для привитых, чем для непривитых. Так, в отчете немецкого института Роберта Коха отмечается, что более 80% случаев заражения штаммом «Омикроном» в Германии приходится на вакцинированных пациентов. По данным института, за период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Германии было зафиксировано 30?914 случаев заражения «Омикроном» в возрастной группе 18 лет и старше. Из них 16?270 (57%) приходится на привитых и еще 8200 (27%) человек были ревакцинированы. А на пациентов, которые не прошли вакцинацию, приходится около 16% случаев заражений африканским штаммом (5118 человек).

Кроме того, в отчете сообщается о случаях госпитализации зараженных «Омикроном». В частности, за последнюю неделю минувшего года и первую неделю 2022 года было госпитализировано 382 человека старше 17 лет. Из них 72% приходится на вакцинированных и ревакцинированных. Ранее власти Германии заявили о планах ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для взрослых граждан. Однако бундестаг сможет принять это решение только ближе к концу первого квартала этого года из-за необходимости обширных обсуждений. 

Стоит сказать, что «Омикрон» доминирует в Германии, его доля заражений коронавирусом составляет 73%. По мнению многих немецких экспертов и политиков, обязательные прививки против коронавируса нецелесообразны из-за низкой эффективности вакцинации в случае заражения новым штаммом. Обращая внимание на долю вакцинированных в Германии, которая составляет 75%, можно говорить о том, что эффективность прививок против нового штамма является крайне низкой. Если соотношение случаев заражения «Омикроном» между вакцинированными и непривитыми останется таким же, то вакцинация против коронавируса станет бессмысленной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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