Главный внештатный инфекционист Минздрава Чуланов назвал невакцинированных плацдармом эволюции COVID-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил о том, что невакцинированные люди формируют «плацдарм для эволюции коронавируса».

В интервью РБК он подчеркнул, что вакцинация и эффективные лекарства могу предотвратить эволюцию SARS-CoV-2 в дальнейшем.

Чуланов отметил, что эволюция SARS-CoV-2 возможна в организме как невакцинированных, так и вакцинированных граждан. Но все же шансы на то, что появится новая мутация выше, если болеет невакцинированный пациент. Это связанно с тем, что невакцинированные болеют зачастую сложнее, дольше, и в их организме вирус размножается интенсивнее.

«Невакцинированный человек — как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — отметил Чумаков.

Поэтому, как раз в тех популяциях, где много непривитых, риски развития новых штаммом коронавирусной инфекции. Вакцинация же позволяет сокращать риски возникновения новых вариантов, и помогает бороться с пандемией. Чем больше людей будет вакцинированы, тем менее опасными будут новые волны.

«Вакцинация, эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры вносят основной вклад в будущее: будет ли еще десяток новых штаммов или пандемия закончится на «омикроне», — сказал Чумаков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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