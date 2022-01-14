В НАТО считают захват российского Калининграда «легкой прогулкой»

Североатлантический альянс выразил уверенность в том, что в случае противостояния с Россией захват Калининграда не предоставит большой сложности для сил НАТО. Американские генералы отметили, что существует действенный план, по которому можно успешно захватить данную территорию в короткие сроки, передает «Infox.ru».

Несмотря на то, что Калининградская область и территория Крыма являются одними из самых надежно укрепленных регионов РФ, в НАТО высказали прогноз, что с установлением контроля над упомянутыми регионами вполне справятся силы НАТО. Согласно одному из сценариев американских генералов, для атаки Калининграда можно эффективно задействовать самолеты F-35, которые стоят на вооружении многих стран Европы, включая Нидерланды, Польшу и Норвегию. В НАТО отметили, что силы Альянса смогут очень быстро мобилизовать данное вооружение и массированно атаковать Калининград — хотя при этом генералы не исключают, что внезапная и быстрая атака все равно встретит жесткий ответ РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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