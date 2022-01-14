В петербургских стационарах свободно более 30% коек для пациентов с коронавирусом

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В петербургских стационарах свободно более 30% коек для пациентов с коронавирусом
Здоровье / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В город на днях поступило 4950 комплектов доз вакцины «КовиВак». В петербургских медицинских учреждениях в общей сложности может быть развернуто 11 тысяч коек для госпитализации больных коронавирусом. На сегодняшний день свободно 2573 койки – это 32,2 процента от их общего количества. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, которое прошло под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой.

В данный период больным с COVID-19 и пневмониями оказывают помощь 15 городских и 3 федеральных стационара, в них развернуто более 8 тысяч инфекционных коек. Для детей открыто 362 койки в детской больнице №5 им. Филатова и 15 коек в Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете Минздрава России.

Помимо этого, в городе действует 190 пунктов вакцинации. Работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 51 мобильном пункте. На сегодняшний день первично привито уже 2 969 789 человек, из них 2 775 811 уже завершили цикл вакцинации.

Губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что сегодня на склад ОАО «Фармбаза» поступило 4950 комплектов доз вакцины «КовиВак» производства Центра имени Чумакова. Всего в Петербург поступило свыше 4 миллионов доз вакцин, среди них «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт». На сегодняшний день запас вакцины в городе – более 870 тысяч комплектов доз.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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