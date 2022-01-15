Всем получившим январскую пенсию сделают перерасчет и доведут индексацию до 8,6%

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Всем получившим январскую пенсию сделают перерасчет и доведут индексацию до 8,6%
В России
Фото из открытых источников

Юрист Ирина Сивакова в беседе с представителями СМИ поспешила успокоить тех неработающих пенсионеров страны, которым январскую пенсию проиндексировали на 5,9%, и получили они деньги еще в январе.

По ее словам, беспокоиться не о чем, будет перерасчет. И процент повышения для них тоже будет доведен до 8,6.

«Для таких пенсионеров индексация будет произведена также с 1 января 2022 года», – заверила Сивакова.

Юрист сообщила, что пенсионерам, получившим январские пенсии в декабре, в феврале придет пенсия, проиндексированная уже на 8,6%. Вместе с ней стоит ожидать и доплату - будет перечислена разница между индексациями, а это 2,7%.

Пересчет будет произведен в автоматическом режиме. Гражданам на заслуженном отдыхе не надо обращаться в органы ПФР с заявлениями, передает Primpress.

Напомним, с 1 января пенсии неработающим пенсионерам были увеличены на плановый показатель - 5,9%. И это было гораздо ниже инфляции, которая по итогам 2021-ого дошла до уровня 8,39%.

Президент России Владимир Путин с таким положением дел не согласился. На заседании правительства 12 января он напомнил, что пенсии, как того требует Конституция страны, должны индексироваться не менее чем на уровень инфляции. Российский лидер предложил проиндексировать их чуть выше - на 8,6%.

Таким образом, благодаря этому пенсионеры страны станут получать, в среднем, больше чем на тысячу рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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