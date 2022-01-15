Российский военный корабль подошел к побережью Великобритании незамеченным

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Российский военный корабль подошел к побережью Великобритании незамеченным
В Мире
Фото из открытых источников

Один из военных кораблей ВМФ РФ сумел незамеченным подойти «чрезвычайно близко» к побережью Великобритании со стороны Дуврского пролива. Об этом сообщает издание Avia.pro.

В публикации ресурса конкретики очень мало. Что это был за корабль, неизвестно. Авторы пишут, что речь идет о военном судне «неустановленного типа», основываясь на «данных, представленных местными жителями» и фотографии.

Основываясь на изображении, делается вывод, что речь о разведывательном корабле.

Достоверно известно лишь, что он не сопровождался кораблями ВМС Великобритании, хотя, как правило, в подобных случаях британский флот задействует не менее 2-3 патрульных судов. Как удалось российскому военному кораблю подойти незамеченным к побережью Великобритании, остается только догадываться. Вероятно, все дело в оборудовании на его борту. 

Предположительно, на оснащении корабля имеются мощные средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, которым под силу подавлять не только РЛС, но также крылатые ракеты и даже космические аппараты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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