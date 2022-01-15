Немецкий вирусолог заявил о бесполезности вакцинации каждые несколько месяцев

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Немецкий вирусолог заявил о бесполезности вакцинации каждые несколько месяцев
Здоровье
Глава института вирусологии медицинского центра «Шарите» в Берлине Кристиан Дростен

Вакцинация от коронавируса каждые несколько месяцев не имеет смысла, уверен глава института вирусологии медицинского центра «Шарите» в Берлине Кристиан Дростен.

Он заявил, что бессмысленно вводить правило о вакцинации от коронавируса раз в несколько месяцев, пишет Die Welt.

«Мы не собираемся продолжать вакцинировать население каждые несколько месяцев. Это не сработает. В какой-то момент вирус также должен установить инфекции в популяции, и сам вирус должен постоянно обновлять иммунитет людей», - сказал Дростен.

Дростен добавил, что целесообразным считает провести ревакцинацию пожилых людей осенью. А после этого целесообразно привить большую часть населения вакциной от новых штаммов. Если на тот момент будет доминировать «омикрон», то необходимо будет защищать население от этого штамма. Но эксперт уверен, что смысла в вакцинации абсолютно всего населения Германии нет.

Отметим, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что ревакцинацию наиболее целесообразно проводить препаратом «Спутник Лайт», пишет Общественная служба новостей. Лицам старше 65 лет он рекомендовал все же для ревакцинации выбрать «Спутник  V».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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