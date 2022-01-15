Эпидемиолог Лопушов: граждане в РФ будут умирать не от омикрон-штамма COVID, а от отсутствия медпомощи

Эпидемиолог Дмитрий Лопушов считает, что в случае если омикрон-штамм найдет серьезное распространение на территории России, стоит быть готовыми к тому, что люди будут умирать. И не столько от COVID-19, сколько в силу отсутствия медицинской помощи. Его мнение приводит издание NVL.

Омикрон-штамму характерна необычайная заразность. По мере увеличения числа зараженных будет расти и число тяжелых больных. И ситуация может стать критической. Это когда в больницах не будет хватать мест и персонала для оказания помощи больным.

Лопушов уверен, что омикрон уже сейчас по России распространился больше, чем принято считать. Штамм проник во многие регионы страны, хотя и не везде выявлен. Эпидемиолог считает, что лучшее, чем россияне в состоянии ему противостоять - вакцинация.

«Да, привитые тоже заражаются, но переносят заболевание легко. А вот непривитые рискуют оказаться на больничной койке - и это еще если повезет, если будут места. Особенно, если речь идет о невакцинированных гражданах с хроническими заболеваниями».

Лопушов допускает, что грядущая ковид-волна может парализовать деятельность жизненно важных организаций.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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