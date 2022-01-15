Эпидемиолог Лопушов: граждане в РФ будут умирать не от омикрон-штамма COVID, а от отсутствия медпомощи

Image 16+
Эпидемиолог Лопушов: граждане в РФ будут умирать не от омикрон-штамма COVID, а от отсутствия медпомощи
Здоровье
Фото из открытых источников

Эпидемиолог Дмитрий Лопушов считает, что в случае если омикрон-штамм найдет серьезное распространение на территории России, стоит быть готовыми к тому, что люди будут умирать. И не столько от COVID-19, сколько в силу отсутствия медицинской помощи. Его мнение приводит издание NVL.

Омикрон-штамму характерна необычайная заразность. По мере увеличения числа зараженных будет расти и число тяжелых больных. И ситуация может стать критической. Это когда в больницах не будет хватать мест и персонала для оказания помощи больным.

Лопушов уверен, что омикрон уже сейчас по России распространился больше, чем принято считать. Штамм проник во многие регионы страны, хотя и не везде выявлен. Эпидемиолог считает, что лучшее, чем россияне в состоянии ему противостоять - вакцинация.

«Да, привитые тоже заражаются, но переносят заболевание легко. А вот непривитые рискуют оказаться на больничной койке - и это еще если повезет, если будут места. Особенно, если речь идет о невакцинированных гражданах с хроническими заболеваниями».

Лопушов допускает, что грядущая ковид-волна может парализовать деятельность жизненно важных организаций.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Эпидемиолог Лопушов: граждане в РФ будут умирать не от омикрон-штамма COVID, а от отсутствия медпомощи

Сегодня, 15:08

Немецкий вирусолог заявил о бесполезности вакцинации каждые несколько месяцев

Сегодня, 14:08

В петербургских стационарах свободно более 30% коек для пациентов с коронавирусом

Вчера, 21:58

Главный внештатный инфекционист Минздрава Чуланов назвал невакцинированных плацдармом эволюции COVID-19

Вчера, 14:18

Институт Коха: Более 80% зараженных «Омикроном» в Германии привиты

Вчера, 13:48

Академик РАН Зверев: Мобилизация медицины на ковид мешает лечить других пациентов

Вчера, 10:18

Приказ Минздрава в РФ оставит без лечения половину смертельно больных в РФ

13-01-2022, 23:33

Терапевт Водовозов: ковид-цунами Россию накроет к концу января

13-01-2022, 22:13

Выявляемость онкологических заболеваний в Санкт-Петербурге во время пандемии резко снизилась

13-01-2022, 15:13

Профессор Шафалинов предупредил о том, что привитые от коронавируса могут оказаться более уязвимы перед омикрон-штаммом

13-01-2022, 11:08

Профессор Северинов: Антивакцинаторы играют на руку отечественной фарме

11-01-2022, 14:13

Вассерман рассказал о пользе от вакцинации для здоровья мозга

11-01-2022, 12:23

Вирусолог предупреждает о риске катастрофы в случае вакцинации от штамма «Омикрон»

5-01-2022, 12:13

Вице-президент РАН: ежедневное число заражений COVID-19 в мире удвоилось, но летальность снизилась

4-01-2022, 11:43

Священник Духович заявил, что настоящий христианин не может отказываться от вакцинации

3-01-2022, 14:08

В Израиле спрогнозировали достижение коллективного иммунитета из-за омикрона

2-01-2022, 18:38

Иммунолог Продеус рассказал, как можно переубедить 90% антиваксеров

31-12-2021, 14:08

Доктор Продеус описал, какие проблемы бывают после вакцинацией Pfizer и AstraZeneca

31-12-2021, 14:08

Профессор Шафалинов: омикрон создан искусственно

30-12-2021, 16:03

Академик Зверев: Иммунитет после вакцинации не может быть сильнее естественного

30-12-2021, 16:03

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Профессор Шафалинов предупредил о том, что привитые от коронавируса могут оказаться более уязвимы перед омикрон-штаммом
  • 13-01-2022, 11:08

Профессор Шафалинов предупредил о том, что привитые от коронавируса могут оказаться более уязвимы перед омикрон-штаммом

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов предупредил о том, что привитые от коронавируса могут оказаться более уязвимы перед

США экспортировали в ЕС почти в пять раз больше газа, чем Россия
  • 12-01-2022, 16:08

США экспортировали в ЕС почти в пять раз больше газа, чем Россия

Поставщики сжиженного природного газа рекордно обошли «Газпром» в Европе. США экспортировали на территорию ЕС в 5 раз больше, чем Россия, пишут СМИ.

В Казахстане несколько тысяч боевиков прорвали блокпосты и скрылись
  • Сегодня, 12:43

В Казахстане несколько тысяч боевиков прорвали блокпосты и скрылись

Сегодня утром стало известно о том, что в Иваново из Казахстана прибыли восемь самолетов с российскими миротворцами. Ожидается прибытие еще

Гигантские сосульки-убийцы пугают петербуржцев перед оттепелью
  • 12-01-2022, 19:01

Гигантские сосульки-убийцы пугают петербуржцев перед оттепелью

Из-за заморозков и предстоящего резкого потепления в Петербурге обострится ситуация с сосульками. 13 января в городе ожидается плюсовая температура,

Власти Петербурга могут создавать видимость высоких темпов вакцинации от COVID-19 с помощью манипуляций
  • 13-01-2022, 12:47

Власти Петербурга могут создавать видимость высоких темпов вакцинации от COVID-19 с помощью манипуляций

Власти Петербурга очевидно решили немного подправить статистические данные о вакцинации от коронавируса. Последние цифры, опубликованные Смольным,

Ошибка чиновников Смольного обошлась петербуржцам в 100 миллионов
  • Вчера, 13:06

Ошибка чиновников Смольного обошлась петербуржцам в 100 миллионов

Отремонтированный на 102 миллиона рублей участок дороги на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге разворотили коммунальщики для ремонта водовода. Из-за

Новости партнеров
Новости партнеров
Петербургские СМИ призвали Беглова убрать снег в городе вместо озвучивания поздравлений журналистам
  • 13-01-2022, 17:13

Петербургские СМИ призвали Беглова убрать снег в городе вместо озвучивания поздравлений журналистам

Петербургский губернатор Александр Беглов получил ответ на свое обращение к журналистам в честь Дня печати. Представители прессы призвали

Петербургские активисты ответили на коллапс с вывозом отходов «мусорным» дефиле
  • Вчера, 14:20

Петербургские активисты ответили на коллапс с вывозом отходов «мусорным» дефиле

Активисты Петербурга ответили Смольному на провал «мусорной реформы» в Северной столице. Команда муниципального депутата Федора Грудина создала

Петербуржцы раскритиковали мероприятие Центра Компетенций Петербурга
  • 13-01-2022, 20:07

Петербуржцы раскритиковали мероприятие Центра Компетенций Петербурга

Центр компетенций Петербурга по вопросам формирования комфортной городской среды был создан с целью налаживания диалога между бизнесом, горожанами и

Беглов удостоился от жителей Петербурга поздравлений с Днем осла
  • Вчера, 18:08

Беглов удостоился от жителей Петербурга поздравлений с Днем осла

Жители Санкт-Петербурга, недовольные ситуацией с некачественной уборкой снега и мусорным коллапсом в городе, креативно подошли к вопросу того, как

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться