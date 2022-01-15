Петербургский самолёт экстренно сел в Самаре в связи с угрозой теракта

Сегодня в аэропорту Самары вновь проводили досмотр пассажиров и багажа самолёта, принадлежащего авиакомпании Smartavia после того, как авиаперевозчик получил анонимное предупреждение о бомбе, заложенной на борту «Боинга».

Напомним, что это не первый подобный инцидент с самолётами этой компании. Накануне вечером её руководство также получило анонимные угрозы о готовящихся терактах на всех рейсах, осуществляемых Smartavia. По тревоге были подняты правоохранительные органы в пунктах назначения, где находились воздушные суда, прошли антитеррористические мероприятия – дополнительные досмотры пассажиров, перевозимого груза, ручной клади и почты. Сообщения оказались ложными, ничего подозрительного обнаружить не удалось

На данный момент компания работает в штатном режиме. Как сообщают её представители, все самолёты совершают вылеты согласно расписанию рейсов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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