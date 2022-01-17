Военные ВС РФ третий раз за неделю блокируют американские патрули в Сирии

Военнослужащие РФ троекратно блокировали американские патрули на территории Сирии — за последние 7 дней военные США неоднократно пытались провести серьезные провокации против российской армии. Об этом информирует «Avia.pro».

Несмотря на официальный запрет американским военным пребывать на территории Сирии, российские войска неоднократно сталкивались с незаконными патрулями, организованными бойцами США. После того, как США откровенно саботировали дипломатические переговоры с РФ в Женеве, американские военные стали провоцировать множество инцидентов против российской армии.

В ответ военные РФ были вынуждены предпринимать более радикальные меры, в том числе, и блокировку автодороги, по которой передвигались американские патрули. По данным очевидцев, за последние 7 дней таких инцидентов было минимум 3, что подтверждает агрессивную направленность американских военных против РФ.

В Минобороны России отмечают, что присутствие американских войск на территории Сирии является несанкционированным и незаконным, поэтому российские войска будут пресекать любые действия США, направленные против армии РФ на территории Сирии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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