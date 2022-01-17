Врач-вирусолог Скулачев заявил о бесполезности коллективного иммунитета против «Омикрона»

Врач-вирусолог Максим Скулачев опроверг важность коллективного иммунитета в противостоянии южноафриканской мутации «Омикрон». По словам ученого, даже в странах с 90% имеющегося иммунитета против данного штамма продолжают фиксироваться рекордные показатели заболеваемости, передает «URA.ru».

Ведущий сотрудник МГУ, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев сообщил о неэффективности принципа коллективного иммунитета в борьбе со штаммом «Омикрон». Эксперт привел в пример опыт других стран, где хотя и был достигнут нужный показатель коллективного иммунитета, однако заболеваемость все равно не пошла на спад.

«Это свидетельствует о том, что Омикрон преодолевает иммунную защиту человека даже в коллективном выражении. Пока ученые не могут достоверно объяснить, почему приобретенный иммунитет не способен остановить проникновение данной мутации в организм», - прокомментировал Максим Скулачев.

Вирусолог подчеркнул, что коллективный иммунитет отлично себя продемонстрировал при столкновении с другими вариациями коронавируса — мировое население действительно стало меньше подвержено заражению и распространению вируса. В то же время ученый отметил, что опыт человечества в борьбе с «классической» версией коронавируса может дать позитивный результат и в противостоянии южноафриканскому штамму.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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