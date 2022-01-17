Врач-вирусолог Скулачев заявил о бесполезности коллективного иммунитета против «Омикрона»

Сегодня утром стало известно о том, что в Иваново из Казахстана прибыли восемь самолетов с российскими миротворцами. Ожидается прибытие еще
Вакцинация от коронавируса каждые несколько месяцев не имеет смысла, уверен глава института вирусологии медицинского центра «Шарите» в Берлине
Жители Санкт-Петербурга, недовольные ситуацией с некачественной уборкой снега и мусорным коллапсом в городе, креативно подошли к вопросу того, как
Депутат муниципального округа «Морской» Наталья Камолинкова не смогла проехать на инвалидной коляске по петербургским улицам и теперь готовит
Новая песня и клип группировки «Ленинград» Сергея Шнурова заставила чиновников Смольного провести экстренное совещание. В ходе него пресс-службе
На днях Сергей Шнуров выпустил музыкальный клип о мусорном и снежном коллапсе в Северной столице. Жители полагают, что после этого нынешний
Невывезенный мусор в Петербурге грозит обернуться началом эпидемии. Об этом заявил глава Северо-Западного «Зеленого Креста» Юрий Шевчук в интервью
Активисты Петербурга ответили Смольному на провал «мусорной реформы» в Северной столице. Команда муниципального депутата Федора Грудина создала
Североатлантический альянс выразил уверенность в том, что в случае противостояния с Россией захват Калининграда не предоставит большой сложности для
Около 5% петербургских спортклубов прекратили деятельность на фоне антиковидных мер Смольного. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов
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