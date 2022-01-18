Реаниматолог Пинелис: Мутация вируса пошла в нужном направлении, на уменьшение тяжести течения

Потомственный врач пульмонолог-реаниматолог из Москвы Евгений Пинелис, который работает с ковид-пациентами в Нью-Йорке (США), оценил новый штамм омикрон, основываясь на собственной практике.

С точки зрения медика, данный вариант однозначно мягче, чем предшественники. Пациентов с вирусной пневмонией, которую, по его словам, врачи так и не научились хорошо лечить во время прошлых ковид-волн, стало меньше. Клинически омикрон протекает, преимущественно, как большинство респираторных заболеваний. В госпитализации же нуждаются пациенты из-за ухудшения состояния вследствие хронических болезней. О последствиях данного штамма врач говорить не считает правильным, так как волна еще продолжается, и давать оценки преждевременно.

Евгений Пинелис рассказал, что в принципе ему нравится предложенный российским вирусологом, профессором Университета Джорджа Вашингтона Константином Чумаковым сценарий касательно того, что на омикроне пандемия коронавируса и завершится.

«Мутация вируса пошла в нужном направлении на уменьшение тяжести течения. Это был бы идеальный вариант. Говорить, так это или нет, наверное, рано, но ощущение облегчения есть», - признался реаниматолог в интервью газете «Фонтанка» .

Евгений Пинелис также сообщил о том, что в Нью-Йорке внимательно смотрят за возникновением КВИ и поступлением в больницы привитых и невакцинированных. Разница имеется и довольно существенная. В частности, на трех-четырех непривитых приходится один привитый больной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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