Ракетные войска Швеции на острове Готланд готовятся атаковать Калининград

Тактические ракетные комплексы HIMARS, которые имеются на вооружении Швеции, могли быть развернуты на острове Готланд. Боевые подразделения ВС страны, вполне возможно, готовятся атаковать Калининград. Такое предположение высказали в небольшой заметке авторы сетевого ресурса Авиа.Про.

Швеция, как известно, не является страной НАТО. Но в то же время она активно придерживается политики, которую диктуют ей США. Поэтому вполне вероятно, что под давлением, оказываемым Вашингтоном на фоне усилившегося напряжения вокруг ситуации с Украиной, военное руководство страны могло распорядиться о развертывании ракетных комплексов на острове Готланд.

Для понимания: дальность нанесения ударов HIMARS исчисляется тремя сотнями километров. А это значит, что шведы будут иметь возможность ударить по такому российскому региону, как Калининградская область.

В заключение необходимо подчеркнуть, что все вышеизложенное пока только на уровне версии - ничем не подкрепленной. Официальная информация о развертывании Швецией ракетных систем HIMARS на острове Готланд отсутствует.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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