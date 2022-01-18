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В Казахстан, после ухода сил ОДКБ, прибыли американские военные и ЦРУ. Эксперты уже заявили о том, что поспешный вывод сил ОДКБ из Казахстана – это
Новая песня и клип группировки «Ленинград» Сергея Шнурова заставила чиновников Смольного провести экстренное совещание. В ходе него пресс-службе
Волна критики в адрес Смольного по поводу антиковидных ограничений привела к тому, что городские власти согласились на уступки бизнесу. Губернатор
На днях Сергей Шнуров выпустил музыкальный клип о мусорном и снежном коллапсе в Северной столице. Жители полагают, что после этого нынешний
Невывезенный мусор в Петербурге грозит обернуться началом эпидемии. Об этом заявил глава Северо-Западного «Зеленого Креста» Юрий Шевчук в интервью
Как сообщает Правда.ру , пресс-служба Смольного по требованию губернатора Александра Беглова скупает петербургских блогеров. Все началось с клипа
Известный особой манерой творчества певец снял клип про улицы, заваленные снегом и мусором. Новый клип группировки Ленинград «Пока так» за несколько
Рок-музыкант Анастасия Полева положительно отозвалась о вирусном клипе Сергея Шнурова «Пока так», в котором музыкант резко критикует превратившийся в
Пресс-служба Смольного сообщила об открытии двух новых снегоприемных станций, куда будут свозить собранные с улиц Санкт-Петербурга сугробы и наледь.
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