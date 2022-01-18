Эксперт Кедми: решение РФ вопроса Украины напомнит ввод войск ОДКБ в Казахстан

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Эксперт Кедми: решение РФ вопроса Украины напомнит ввод войск ОДКБ в Казахстан
Политика
Яков Кедми

Эксперт утверждает, что сам факт возможного применения силы к Украине со стороны России, неважно, в чем она будет заключаться, объявит всему миру, что комедия окончена.

Россия способна разгромить военных Украины «за несколько часов» в случае возможной войны. Такое заявление во вторник, 18 января, сделал израильский военно-политический эксперт, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми на фоне обсуждаемых Киевом и западными странами слухов о грядущем «нападении» Москвы. Это может произойти в том случае, если Украина начнет в Донбассе полномасштабную войну с непризнанными республиками, где проживают несколько тысяч российских граждан.

«Для того чтобы стало ясно, что проблема уже решена, вопрос нескольких часов. А дальше будет дополнение. Это будет напоминать введение войск ОДКБ в Казахстан. Как только в течение нескольких часов было принято решение о вводе войск, уже все стало понятно. Как только самолеты поднялись в воздух, все: сам факт ? войска ОДКБ и российский контингент входят в страну, неважно, сколько их. Все, праздник кончился», – отметил Кедми.

«Причем для разгрома украинской армии не надо ничего вводить. Украинская армия настолько примитивна, что один мощный огневой удар, ракетами или артиллерией, уничтожит практически все системы связи, системы наблюдения, танковые и артиллерийские подразделения. Начало его приведет к тому, что армия Киева распадется. Первая цель ? это командование, системы управления и связи», – отметил израильский аналитик.

Ранее ИА SM-News сообщало, что Россия собирается вывезти своих дипломатов из Украины. Об этом рассказала газета The New York Times ссылаясь на высокопоставленного сотрудника СБУ. Там также подчеркнули, что президент Российской Федерации Владимир Путин все еще не принял окончательного решения о «вторжении» в Украину.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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