Депутат Санкт-Петербургского ЗакСа требует перестать называть Шнура петербуржцем

Песню группы «Ленинград» о мусоре и снеге властные структуры Северной столицы назвали грубым троллингом и издевательством.

Новый клип «Ленинграда» произвел эффект разорвавшейся бомбы. Только за первую ночь после выхода песни в ротацию на всех площадках ее послушали более 7 000 000 человек. Естественно, не отстали от остальных и представители Санкт-Петербургской власти. Правда, если простые горожане восприняли «Пока так» положительно, то на ЗакС и окружение губернатора она подействовала как красная тряпка на торо.

Один из депутатов ЗакСа, Дмитрий Панов потребовал лишить Сергея Шнурова права называть себя петербуржцем, этой «почетной, пусть и неофициальной» возможности. Тем более, что, со слов депутата, лидер «Ленинграда» давно покинул город и для того, чтобы сняться в нашумевшем клипе, прилетел в Северную столицу на несколько часов.

А Валерий Пикалев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, сказал, что, конечно все граждане РФ могут свободно говорить то, о чем думают, но не стоит «опускаться до примитивного хайпа».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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