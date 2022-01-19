ВОЗ: здоровые люди не нуждаются в бустерных дозах вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предоставила разъяснения касательно применения бустерных доз вакцин против ковида. Эксперты уточнили, что здоровые люди с отличными физическими данными не нуждаются в дополнительной стимуляции антител методом третьей вакцинации, передает «РИА Новости».

Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан опровергла необходимость применения бустерной дозы вакцины для здоровых пациентов. Ученая подчеркнула, что никаких научных подтверждений в необходимости проводить бустерную иммунизацию для здоровых людей на сегодняшний день нет.

«Не существует доказательной базы того, что бустер необходим для здоровых людей. Их организм может самостоятельно поддерживать достаточный уровень защитных антител, и не нуждается в дополнительной стимуляции», — сообщила Сумия Сваминатан.

В ВОЗ также указали, что вопрос о грамотном распределении бустерных доз среди мирового населения будет обсуждаться в ближайшее время в ходе чрезвычайного заседания особой экспертной группы по иммунизации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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