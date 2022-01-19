ВОЗ: здоровые люди не нуждаются в бустерных дозах вакцины от коронавируса

Image 16+
ВОЗ: здоровые люди не нуждаются в бустерных дозах вакцины от коронавируса
Здоровье
Фото из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения предоставила разъяснения касательно применения бустерных доз вакцин против ковида. Эксперты уточнили, что здоровые люди с отличными физическими данными не нуждаются в дополнительной стимуляции антител методом третьей вакцинации, передает «РИА Новости».

Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан опровергла необходимость применения бустерной дозы вакцины для здоровых пациентов. Ученая подчеркнула, что никаких научных подтверждений в необходимости проводить бустерную иммунизацию для здоровых людей на сегодняшний день нет. 

«Не существует доказательной базы того, что бустер необходим для здоровых людей. Их организм может самостоятельно поддерживать достаточный уровень защитных антител, и не нуждается в дополнительной стимуляции», — сообщила Сумия Сваминатан. 

В ВОЗ также указали, что вопрос о грамотном распределении бустерных доз среди мирового населения будет обсуждаться в ближайшее время в ходе чрезвычайного заседания особой экспертной группы по иммунизации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
ВОЗ: здоровые люди не нуждаются в бустерных дозах вакцины от коронавируса

Сегодня, 11:08

Реаниматолог Пинелис: Мутация вируса пошла в нужном направлении, на уменьшение тяжести течения

Вчера, 12:48

Врач-вирусолог Скулачев заявил о бесполезности коллективного иммунитета против «Омикрона»

17-01-2022, 11:53

Эпидемиолог Лопушов: граждане в РФ будут умирать не от омикрон-штамма COVID, а от отсутствия медпомощи

15-01-2022, 15:08

Немецкий вирусолог заявил о бесполезности вакцинации каждые несколько месяцев

15-01-2022, 14:08

В петербургских стационарах свободно более 30% коек для пациентов с коронавирусом

14-01-2022, 21:58

Главный внештатный инфекционист Минздрава Чуланов назвал невакцинированных плацдармом эволюции COVID-19

14-01-2022, 14:18

Институт Коха: Более 80% зараженных «Омикроном» в Германии привиты

14-01-2022, 13:48

Академик РАН Зверев: Мобилизация медицины на ковид мешает лечить других пациентов

14-01-2022, 10:18

Приказ Минздрава в РФ оставит без лечения половину смертельно больных в РФ

13-01-2022, 23:33

Терапевт Водовозов: ковид-цунами Россию накроет к концу января

13-01-2022, 22:13

Выявляемость онкологических заболеваний в Санкт-Петербурге во время пандемии резко снизилась

13-01-2022, 15:13

Профессор Шафалинов предупредил о том, что привитые от коронавируса могут оказаться более уязвимы перед омикрон-штаммом

13-01-2022, 11:08

Профессор Северинов: Антивакцинаторы играют на руку отечественной фарме

11-01-2022, 14:13

Вассерман рассказал о пользе от вакцинации для здоровья мозга

11-01-2022, 12:23

Вирусолог предупреждает о риске катастрофы в случае вакцинации от штамма «Омикрон»

5-01-2022, 12:13

Вице-президент РАН: ежедневное число заражений COVID-19 в мире удвоилось, но летальность снизилась

4-01-2022, 11:43

Священник Духович заявил, что настоящий христианин не может отказываться от вакцинации

3-01-2022, 14:08

В Израиле спрогнозировали достижение коллективного иммунитета из-за омикрона

2-01-2022, 18:38

Иммунолог Продеус рассказал, как можно переубедить 90% антиваксеров

31-12-2021, 14:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Суд во Франции признал вакцинацию от коронавируса сознательным экспериментом
  • 17-01-2022, 12:13

Суд во Франции признал вакцинацию от коронавируса сознательным экспериментом

Решение, которое принял суд во Франции, можно расценивать как подтверждение того, что вакцинация от коронавируса - сознательный эксперимент, на

NetEase: с уходом миротворцев ОДКБ в Казахстан прибыли военные США и ЦРУ
  • 17-01-2022, 10:53

NetEase: с уходом миротворцев ОДКБ в Казахстан прибыли военные США и ЦРУ

В Казахстан, после ухода сил ОДКБ, прибыли американские военные и ЦРУ. Эксперты уже заявили о том, что поспешный вывод сил ОДКБ из Казахстана – это

Пресс-службе Смольного предстоит восстановить репутацию Беглова после клипа Шнурова
  • 16-01-2022, 22:08

Пресс-службе Смольного предстоит восстановить репутацию Беглова после клипа Шнурова

Новая песня и клип группировки «Ленинград» Сергея Шнурова заставила чиновников Смольного провести экстренное совещание. В ходе него пресс-службе

Послабление на работу летних кафе не решит проблем рестораторов Петербурга
  • 17-01-2022, 19:44

Послабление на работу летних кафе не решит проблем рестораторов Петербурга

Волна критики в адрес Смольного по поводу антиковидных ограничений привела к тому, что городские власти согласились на уступки бизнесу. Губернатор

Петербуржцы поздравляют Беглова с Днём звонка и ожидают для него «тревожного звонка»
  • 17-01-2022, 13:48

Петербуржцы поздравляют Беглова с Днём звонка и ожидают для него «тревожного звонка»

На днях Сергей Шнуров выпустил музыкальный клип о мусорном и снежном коллапсе в Северной столице. Жители полагают, что после этого нынешний

Мусорный коллапс в Петербурге грозит обернуться эпидемией
  • 16-01-2022, 17:02

Мусорный коллапс в Петербурге грозит обернуться эпидемией

Невывезенный мусор в Петербурге грозит обернуться началом эпидемии. Об этом заявил глава Северо-Западного «Зеленого Креста» Юрий Шевчук в интервью

Новости партнеров
Новости партнеров
Предприятия из «снежного картеля» продолжают истощать бюджет Санкт-Петербурга якобы для уборки дорог от снега
  • Сегодня, 00:12

Предприятия из «снежного картеля» продолжают истощать бюджет Санкт-Петербурга якобы для уборки дорог от снега

Петербургское дорожное ведомство «Коломяжское» объявило о начале поиска помощников для вывоза снега в Приморском и Выборгском районах города. Для

Паника Смольного после клипа Шнура про мусор обойдется бюджету в 200 млн рублей
  • Вчера, 11:52

Паника Смольного после клипа Шнура про мусор обойдется бюджету в 200 млн рублей

Как сообщает Правда.ру , пресс-служба Смольного по требованию губернатора Александра Беглова скупает петербургских блогеров. Все началось с клипа

Шнуров раскритиковал работу петербургских чиновников матерной песней
  • 17-01-2022, 22:14

Шнуров раскритиковал работу петербургских чиновников матерной песней

Известный особой манерой творчества певец снял клип про улицы, заваленные снегом и мусором. Новый клип группировки Ленинград «Пока так» за несколько

Анастасии Полевой понравился новый клип «Ленинграда»
  • Вчера, 19:10

Анастасии Полевой понравился новый клип «Ленинграда»

Рок-музыкант Анастасия Полева положительно отозвалась о вирусном клипе Сергея Шнурова «Пока так», в котором музыкант резко критикует превратившийся в