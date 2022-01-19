Вероятность новой войны на Украине резко выросла

Вероятность войны на Украине снова резко выросла, и это обсуждали в телефонном диалоге главы внешнеполитических ведомств России и США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен пытались в ходе разговора обсудить варианты урегулирования ситуации, пишет Взгляд.ру .

Стоит отметить, что в последние дни новости с юго-востока Украины поступают не самые лучшие. Из разных источников поступают сведения о том, что на Украине начали снова вооружать бойцов добровольных батальонов, на линию соприкосновения прибывают ветераны АТО и боевики «Правого сектора» (запрещенная в России организация).

Но при этом Запад утверждает, что Москва вынашивает агрессивные планы в отношении России и требует, чтобы РФ отвела свои войска от границы с Украиной. На что в Кремле отвечают необходимостью защищать собственную территорию, и также указывают, что российские войска размещаются на территории РФ.

Аналитики отмечают, что российские силы выполняют еще и сдерживающую роль, поскольку оказывают психологическое давление на Киев и удерживают от реализации плана по силовому восстановлению контроля над самопровозглашенными республиками Донбасса.

В Москве снова напомнили о том, что единственным вариантом выхода из кризиса являются Минские соглашения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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