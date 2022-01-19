Российские военные в Сирии научили американцев вежливости

В открытом доступе в сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть, как всего трое бойцов ВДВ РФ заблокировали проезд колонне американских военнослужащих в Сирийской арабской республике. Видео стало вирусным.

Озаглавлен ролик интригующе, в русском стиле - «Картина «Три богатыря». Сирия. 2022».

На самом деле, инцидент, попавший в поле зрения видеокамеры, произошел еще в середине лета минувшего года, хотя некоторые СМИ и пытаются выдать его за свежий. Видео просто было обрезано и отзеркалено. А речь идет о старом ролике, который на территории Сирии сняли военные корреспонденты «Русской весны».

Тогда, в июне, американские вояки на бронемашинах International MaxxPro и Oshkosh M-ATV попытались по трассе М-4 в Хасеке проехать на территорию, которая находится под контролем правительственных сил. Но дорогу им преградили, образно говоря, «три богатыря».

Стоит отметить, что только несколько военнослужащих РФ попали в кадр.

На самом же деле военных на блок-посте, где разворачивались события, гораздо больше.

Поэтому американцы, увидев, что силы явно неравные, предпочли развернуться и уехать в обратном направлении.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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