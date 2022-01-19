По 5 тысяч рублей: пенсионерам в РФ зачислят разовую выплату с 20 января

Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, которая поступит на счета граждан в ближайшие дни. Подать заявление на одноразовое пособие очень просто, а его размер зависит от исходных условий жизни пенсионеров, уведомляет RIMPRESS.

Речь идет о выплатах, которые проводятся для пожилых граждан на региональных уровнях. Во многих частях России сейчас действуют единовременные пособия, предназначенные пенсионерам, живущим в браке длительный период. В том случае, когда пожилая пара празднует солидный юбилей, местные власти поощряют этих граждан денежными вознаграждениями.

Например, подобную выплату в ближайшее время смогут получить пенсионеры в Московской области. Плюс ко всему процесс подачи заявления на данное пособие стал гораздо проще. Отправить заявку можно через региональный портал государственных услуг.

Заполнить соответствующую форму могут как сами супруги, так и их представитель. Достаточно будет вписать самые важные данные пенсионеров. Власти обещают, что заявление будет рассмотрено в течение семи рабочих дней, после чего выплату перечислят на счет одного из супругов. Например, тем, кто подал заявление в период после новогодних праздников, выплата поступит с 20 января.

За прожитые в браке 50 лет полагается единовременное пособие в размере 5 тысяч рублей. Юбилей в 55 лет поощряется выплатой в 6 тысяч рублей. Далее размер выплаты увеличивается на одну тысячу каждые пять лет, и в итоге за 70 лет и более власти готовы выдать пенсионерам 9 тысяч рублей.

Специалисты уточнили, что пособие не зависит от уровня доходов пожилых граждан, то есть получить деньги смогут все без исключения пенсионеры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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