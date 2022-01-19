Провалы Коминвеста в Петербурге хотят прикрыть адресной инвестиционной программой

Смольный и губернатор Александра Беглова намерены повысить привлекательность Санкт-Петербурга для инвесторов за счет адресной программы (АИП). Не исключено, что ей прикроют и провал подведомственного Роману Голованову Коминвеста.

Смольный увеличил финансирование адресной инвестиционной программы на следующие три года, в 2022 году на нее отправят 143,1 млрд рублей, с упором на развитие социальных объектов. Это якобы позволит повысить инвестиционную привлекательность Северной столицы.

Хотя для привлечения инвестиций существует отдельный комитет под руководством Романа Голованова. Щедрые дотации от Смольного и деньги из федпрограммы могут говорить, что его ведомство с работой как раз не справляется. До этого в СМИ критиковали работу ведомства Голованова, которое явно не поспевает за современными экономическими реалиями и не может найти взаимопонимания с бизнесом.

При этом после ПМЭФ-2021 Петербург даже не вошел в тройку привлекательных для инвесторов регионов и скатился на 8 место, собрав 600 миллиардов рублей. В то время соседняя Ленинградская область привлекла более триллиона рублей инвестиций.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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