Украинские эксперты считают, что ПЗРК «Стингер» нужен только для партизанской войны

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Украинские эксперты считают, что ПЗРК «Стингер» нужен только для партизанской войны
Украина
Фото из открытых источников

В украинских СМИ активно обсуждают новые поставки Киеву американского вооружения. Недавно стало известно, что Украина может получить дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Также американцы передадут Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», которые предназначены для поражения воздушных целей. В эффективности этого вооружения против российских ВКС сомневаются многие украинские эксперты. Они считают, что ПЗРК «Стингер» бесполезны в случае начала полномасштабной войны. Это оружие не спасет, если Россия задействует истребители-бомбардировщики Су-34, отмечают эксперты.

Дело в том что российские самолеты работают на высоте более 5 километров, а максимальная высота поражения целей у американских «Стингеров» составляет всего лишь 4 километра. Как сообщают украинские СМИ, Россия отправила на границу 20 самолетов Су-34, что указывает на готовящееся вторжение. Заметим, что «Стингеры» - это вооружение конца прошлого века, но сегодня концепция ведения войны совершенно другая. Оружие, подобное тому, которое США предоставят Украине, может пригодиться только для ведения партизанской войны.

Отметим, западные и украинские СМИ продолжают нагнетать обстановку и предвещать нападение России на Украину. В Москве в свою очередь подчеркивают, что Россия не планирует вторгаться в соседнее государство.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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