Советник президента Туадера в ответ Максиму Шевченко: «почему вы уже три года не можете приехать в ЦАР?»

Банги, 20 января. Советник президента ЦАР по безопасности Виталий Перфильев предложил российскому журналисту Максиму Шевченко приехать и поработать с местным спецназом. Ранее Шевченко заявил, что готов «поехать с российским спецназом» в Африку, чтобы найти убийц журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в 2018 году.

Советник президента ЦАР напомнил, что вооруженные силы страны (FACA) располагают собственными отряды спецназа. Они отлично приспособлены для борьбы с бандформированиями, укрывающими в джунглях.

«Поэтому лучший вариант — если Шевченко приедет поработать с местным спецназом. Если ему необходимо, чтобы рядом были российские специалисты, то на территории Центральной Африки работает достаточное количество инструкторов из РФ. Они имеют хороший опыт по ведению поисковых операций в джунглях и, безусловно, будут очень полезны», — подчеркнул Перфильев.

Советник отметил, что найти непосредственных участников убийства российских журналистов будет непросто — группировка 3R в ходе столкновений с FACA потеряла много людей, другие ее члены бежали в страны Африки после разгрома.

На причастность группировки 3R указал один из пленных боевиков, который сам не присутствовал при убийстве россиян. Об этом сообщил новый посол России в ЦАР Александр Бикантов, а ранее такую версию называли журналисты издания Bangui Matin.

«Данную информацию пока не удается окончательно проверить, возможно, это были другие банды. Поэтому вычленить конкретных убийц будет проблематично. Группировка 3R — это примерно, как «Исламское государство» (запрещено в РФ), только чуть меньше по размеру и не делавшая заявлений о создании халифатов», — сообщил советник Перфильев.

Отвечая на заявления Максима Шевченко, который иронически комментировал сообщения о причастности боевиков 3R, Виталий Перфильев заявил, что «место уважаемого Максима Леонидович рядом с ними, с теми русскими героями, которые защищают республику от террористов». Существует целый ряд способов, которые бы позволили Шевченко попасть в Центральноафриканскую республику и присоединиться к спецназу — однако неизвестно, чтобы он пытался сам заняться расследованием гибели группы Джемаля.

«В итоге хочется задать один вопрос к господину Шевченко: почему вы уже три года не можете приехать в ЦАР, а все время только болтаете языком? Видимо это вам нужно не для поиска убийц, а для личного хайпа», — заключил Перфильев.

По основной версии, россияне были убиты боевиками из группировки 3R, когда приехали, чтобы снять на территории ЦАР российских инструкторов и выдать их за сотрудников «ЧВК Вагнера».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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