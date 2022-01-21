Латышев назвал точки удара трех пришедших в движение флотов ВМФ РФ

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Латышев назвал точки удара трех пришедших в движение флотов ВМФ РФ
В Мире
Фото из открытых источников

Сразу три флота ВМФ России активизировались и пришли в движение. Что стоит за этой операцией и какие цели преследуются, журналистам остается только догадываться. Обозреватель телеканала «ЦарьГрад» Сергей Латышев рассмотрел возможные варианты нанесения ударов и назвал точки.

Группа в составе шести больших десантных кораблей, а это, к слову, почти половина БДК Северного и Балтийского флотов, образовав две эскадры, идут в направлении Гибралтара. Поступила информация о том, что в Балтийске они прошли погрузку. Информации о характере груза к сему моменту нет.

Швеция занервничала и перебросила часть подразделений на остров Готланд. Конечной цели назначения российских кораблей никто не знает. Однако Латышев допускает, что они появятся в Латинской Америке, устроив пренеприятнейший сюрприз США. Даже невзирая на то, что для трансатлантических переходов БДК почти не используются.

Обозреватель также считает, что корабли могут свернуть в Средиземное море и направиться в Сирию.

Сейчас группа ТОФ РФ находится в портах Ирана и она может в любой момент примкнуть к ним, чем еще больше заставит Запад нервничать.

«Понятно, что ВМФ России не будет раскрывать военных секретов. Остается самим предположить, что могут означать явно скоординированные операции сразу трех русских флотов», - заключил Латышев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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