В Германии предложили переболеть коронавирусом вместо второй ревакцинации

Эрик Зандер, исследователь вакцин берлинской клиники Шарите, в интервью немецкому телеканалу ZDF предложил немцам вместо четвертой по счету прививки (второй ревакцинации) переболеть COVID-19. Об этом сообщает ИА «Красная весна».

Он убежден в том, что это достаточно хорошая альтернатива, с минимальными рисками. Причем, ученый уверен, что рано или поздно коронавирусом переболеет большая часть населения, в том числе привитая.

«Они получат прекрасный эффект усиления иммунитета от перенесенной инфекции, но это вовсе не делает их клинически больными», — пояснил Зандер.

Ранее Карл Лаутербах, глава Минздрава РФ, который выступает за внедрение в стране обязательной вакцинации, состоящей из первичной и бустера, заявил, что четвертая прививка, по всей видимости, необходима не будет.

Да и, судя по последним данным, против омикрона она совершенно неэффективна. Недавно ученые из Израиля сообщили, что их исследование показало: второй бустер не смог сильно усилить иммунитет. По крайней мере, привитые четвертой дозой вакцины практически наравне с остальными заражались омикроном.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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