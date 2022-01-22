WarGonzo: Молдавия стягивает артиллерию к Приднестровью

На фоне обострения в Донбассе начала становиться напряженной ситуация и близ границ Приднестровской Молдавской Республики. Более того, в регионе вскоре может стать совсем горячо, поскольку поступает информация о том, что Молдавия начала стягивать в регион военную технику.

Российский военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на пользователей социальных сетей написал о том, что очевидцами было зафиксировано перемещение молдавской ствольной артиллерии непосредственно рядом с границей Приднестровья и зоны безопасности, которая определена международными соглашениями.

Вооружение было замечено близ военного полигона в Бульбоаке. Ранее, подчеркнул Пегов, там уже не раз видели военных инструкторов НАТО.

«Натовские спецназовцы не так давно проникли в зону безопасности у Дубосар с целью рекогносцировки и даже пытались похитить приднестровского пограничника», — написал военкор.

Вчера президент Молдавии Майя Санду, беседуя с журналистами Stirile Pro TV, сообщила, что виновницей конфликта в Приднестровье является Россия, которая якобы любой ценой стремилась не допустить независимости Молдавии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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