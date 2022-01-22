Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате 17 000 рублей весной 2022 года

Депутаты намерены в ближайший период принять соответствующий законопроект. Российским пенсионерам готовят новую денежную выплату. Перечисление средств должно быть единовременным, а соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют утвердить весной 2022 года. Об этом заявил лидер фракции либерал-демократов Владимир Жириновский.

Он сообщает, что во время весенней сессии члены нижней палаты парламента намерены принять сразу несколько важных законопроектов, которые улучшат жизнь многим россиянам.

Жириновский отметил, что в России растет социальное неравенство. Это происходит из-за того, что доходы малоимущих и бедных граждан становятся со временем все ниже и ниже. В то же время очень богатые граждане все больше увеличивают свои денежные накопления.

В связи с этим, планы партии на ближайшие месяцы обозначены довольно четко. В первую очередь депутаты намерены принять законопроект о новой денежной выплате для пенсионеров. Это будет тринадцатая пенсия, о которой СМИ писали еще в конце прошлого года.

По данным Росстата, в конце прошлого года средний размер начисленной пенсии в РФ составлял 15 801 рубль. После повышенной индексации на 8,6 процента средний размер будет соответствовать 17 159 рублям. То есть, выплату примерно в таком размере стоит ждать пенсионерам весной после принятия законопроекта.

Депутат добавил, что планируется повысить минимальный размер оплаты труда сначала до 15 тысяч рублей, а затем до 30 тысяч. В перспективе депутаты намерены еще больше повысить уровень жизни в стране.

«Необходимо направить все ресурсы на повышение благосостояния граждан. Пенсии должны быть от 50 тысяч, а зарплаты от 150. Всем гражданам нужно выделить по квартире: мы можем это сделать, строительных мощностей хватает. Нужно строить дороги и вводить бесплатное высшее образование», – призвал Жириновский.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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