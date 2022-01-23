Появилась отличная новость для всех пенсионеров в РФ, работавших до 1991 года

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Появилась отличная новость для всех пенсионеров в РФ, работавших до 1991 года
В России
Фото из открытых источников

Российским пенсионерам, которые заработали стаж до 1991 года, сообщили хорошую новость. Пожилым гражданам рассказали о возможности перерасчета выплат на обновленных основаниях, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты объясняют, что большинство нынешних пенсионеров работали во времена Советского Союза. У кого-то этот период приходится практически на весь трудовой стаж, а кто-то лишь частично захватил данный отрезок времени, но успел получить так называемый советский стаж в свое распоряжение.

Многим из этих граждан в ближайшее время стоит ждать перерасчет выплат. Дело в том, что в скором времени чиновники в России должны будут исполнить поручение президента Владимира Путина.

Глава государства заявил, что новая схема учета стажа должна быть введена для всех пенсионеров, которые в свое время успели поработать в различных советских республиках. Таких пенсионеров совсем немало, учитывая, что передвижения внутри СССР были организованы достаточно просто.

Стоит отметить, что новая система будет учитывать данные периоды стажа в упрощенной форме. Сотрудники Пенсионного фонда сделают необходимые запросы в соседние государства. Но сами пенсионеры должны будут при этом подать соответствующее заявление и предоставить документы, которые подтверждают период необходимого стажа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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