Появилась отличная новость для всех пенсионеров в РФ, работавших до 1991 года

В Санкт-Петербурге увеличилось количество обращений граждан, пострадавших от падения наледи с крыш и фасадов зданий. В сообществе «Мегаполис | ДТП и
Пресс-служба Смольного отчиталась о ликвидации в 2021 году 127 коммунальных аварий специалистами «Городской аварийно-восстановительной службы
Лидер движения "Честный Петербург", юрист Никита Сорокин посоветовал губернатору Александру Беглову заняться решением городских проблем, а не
Благодаря строительству транспортно-пересадочных узлов в Петербурге появятся новые точки развития деловой активности, заявил гендиректор компании
В пятницу, 21 января, в Калининском и Приморском районах не проводилось механизированной уборки снега. Это может привести к возбуждению новых
Сразу три флота ВМФ России активизировались и пришли в движение. Что стоит за этой операцией и какие цели преследуются, журналистам остается только
Строителей компании «ЛСР» в принудительном порядке заставили убирать дворы Петроградского района Санкт-Петербурга от снега и льда. По словам рабочих,
В Министерстве здравоохранения России растолковали, почему не публикуется статистика по летальным исходам от коронавируса среди вакцинированных. В
Президент Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I Виктор Лобко прокомментировал очевидные проблемы в
Мусорной реформы в Санкт-Петербурге как таковой нет. Наблюдается передел рынка отходов, заявил активист и участник движения «Центральный район за
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