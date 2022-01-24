РФ в спешном порядке перебросила истребители МиГ-29 на базу Тияс в Сирии

ВКС России в спешном порядке начали совершать переброску многоцелевых истребителей МиГ-29 на авиабазу Тияс - она расположена в Сирии между Пальмирой и Хомсом. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают военные корреспонденты агентства «Русская весна» в САР.

Журналисты отмечают, что в данном районе Сирии ВКС России патрулируют две трассы. Это Пальмира — Дейр-эз-Зор и Пальмира — Абу-Кемаль.

Переброска истребительной авиации в данный район потребовалась для лучшего реагирования на угрозы.

Военные специалисты склонны связывать данное событие с недавним нападением на тюрьму в Сирии, после которого несколько тысяч боевиков Исламского Государства (террористическая организация, деятельность в России запрещена, - Ред.) оказались на свободе.

Также существует версия о том, что МиГи могут применяться для того, чтобы «приструнить» коалицию «Сирийских демократических сил».

Авиабаза Тияс (она же Тифор) в настоящее время контролируется иранскими силами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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