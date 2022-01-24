После ковида легче не станет: Болгарская журналистка рассказала о «секретном» проекте США

Распространение омикрон-штамма коронавируса на планете многие ученые называют началом конца пандемии коронавируса. Но смогут ли после нее люди вздохнуть свободно? Это вряд ли. Высок риск возникновения новой пандемии, в центре которой будет вирус, созданный в лаборатории.

Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева рассказала об исследованиях в отношении высокопатогенного вируса птичьего гриппа, которые финансируются Национальным институтом здравоохранения США (NIH) и считаются высокорисковыми, передает «ЦарьГрад» .

Вирус птичьего гриппа H5N1 млекопитающим не передается. Однако журналистка утверждает, что во время исследования ученые и намереваются наделить патоген способностью передаваться. Объясняется это необходимостью оценки его пандемического потенциала.

Диляна Гайтанджиева отметила, что вирус птичьего гриппа - только малая составляющая секретного проекта США. Он включает в себя исследования вирусов гриппа животных с пандемическим потенциалом. Не стоит даже говорить, насколько рискованными могут быть такие исследовательские проекты.

Ранее российский ученый Александр Чепурнов, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор", заявил, что человечество должно все сделать для того, чтобы не допустить передачи птичьего гриппа человеку. Он объяснил, что «будет реально очень опасно, если им начнут заражаться и болеть люди».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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