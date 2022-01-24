Sina: Россия треплет нервы Западу с помощью 140 кораблей ВМФ РФ

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Sina: Россия треплет нервы Западу с помощью 140 кораблей ВМФ РФ
В Мире
Фото из открытых источников

Москва здорово «треплет нервы» Западу, пишет китайское издание Sina. Перевод публикации на русский был представлен сотрудниками портала «ПолитРоссия».

Впечатляющие масштабные учения всех флотов ВМФ России, в которых задействованы 140 боевых кораблей и судов технического обеспечения, 60 самолетов и вертолетов, порядка 10 тысяч военнослужащих в очередной раз вынудили Запад выказывать озабоченность и обеспокоенность.

Военно-морские маневры Россия в этот раз проводит в одночасье в акваториях Средиземного, Северного, Кельтского и Охотского морей, а также в Тихом океане. Эффект сдерживания, особенно на фоне провалившихся переговоров России и США по предоставлению гарантий безопасности, сложно переоценить - он неоспорим. Своим отказом выполнить правильные и логичные требования Москвы НАТО и Вашингтон истощили терпение РФ. Поэтому беспрецедентные военно-морские маневры России - это, по мнению китайских аналитиков, скорее, игра на нервах Запада. Последний уже доведен до предела, но, по всей видимости, захотел перещеголять «белого лебедя».

«Вашингтон анонсировал проведение крупнейших учений Альянса за Северным полярным кругом. Ожидается, что маневры Cold Response пройдут в начале весны, и в них будет задействован, в том числе, авианосец ВМС США USS Harry S. Truman», - говорится в публикации.

В Китае считают, что круг противостояния России и Запада расширяется, следовательно, и риск вооруженного конфликта увеличивается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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