Российские атомные подлодки уже несут дежурство у побережья США

У побережья США несут дежурство атомные лодки РФ.

Источники сообщили, что не менее двух российских атомных подводных лодок, несущих ядерное оружие, постоянно пребывают у американского побережья, передает Авиа.про .

Так, одна из субмарин может курсировать недалеко от восточного побережья США, тогда как вторая – у западных берегов этой страны. Предположительно, еще одна подводная лодка РФ находится в арктических водах.

Эксперты отмечают, что на данный момент отношения между Россией и США очень напряженные. США не стремятся к дипломатическому урегулированию разногласий и даже идут на обострение отношений, стягивая вооружение к российской границе.

Россия вынуждена реагировать на действия США и поэтому нет ничего удивительного в том, что ее лодки дежурят у берегов США, пишет «Sina Military». Пентагон не располагает информацией о точном месте дислокации субмарин, что заставляет американцев серьезно нервничать по поводу своей безопасности.

Стоит отметить, что официально Россия не дает никаких комментариев касательно своих субмарин у берегов США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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