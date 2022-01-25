Эпидемиолог из Хорватии: Самоизоляция является бессмысленной

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Эпидемиолог из Хорватии: Самоизоляция является бессмысленной
В Мире
Фото из открытых источников

Самоизоляция не сможет защитить от штамма «Омикрон», уверен эпидемиолог Национального управления общественного здоровья Приморско-Горанской жупании Хорватии Добрица Роневич.

Комментируя то, как развивается пандемия на данный момент, эксперт отметил, что «Омикрон» действительно очень быстро распространяется, передает РИА Новости.

Роневич также отметил, что, по сути, самоизоляцию мало кто соблюдает, поэтому он не видит смысла в этом ограничении. Целесообразнее проводить массовое и доступное тестирование.

Что же касается вакцинации, то она защищает лишь на несколько месяцев. Тем не менее, в этот период снижается риск тяжелого течения болезни и летального исхода. Поэтому неправильно говорить о том, что это неэффективная мера и от нее стоит отказаться. Должны сохраниться и COVID-сертификаты, уверен эксперт.

Отметим, в Хорватии, после того как в страну был завезен штамм «Омикрон», установлены новые рекордные показатели суточного числа заражений.  Выявляли несколько дней подряд по 11 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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