Эпидемиолог из Хорватии: Самоизоляция является бессмысленной

Самоизоляция не сможет защитить от штамма «Омикрон», уверен эпидемиолог Национального управления общественного здоровья Приморско-Горанской жупании Хорватии Добрица Роневич.

Комментируя то, как развивается пандемия на данный момент, эксперт отметил, что «Омикрон» действительно очень быстро распространяется, передает РИА Новости .

Роневич также отметил, что, по сути, самоизоляцию мало кто соблюдает, поэтому он не видит смысла в этом ограничении. Целесообразнее проводить массовое и доступное тестирование.

Что же касается вакцинации, то она защищает лишь на несколько месяцев. Тем не менее, в этот период снижается риск тяжелого течения болезни и летального исхода. Поэтому неправильно говорить о том, что это неэффективная мера и от нее стоит отказаться. Должны сохраниться и COVID-сертификаты, уверен эксперт.

Отметим, в Хорватии, после того как в страну был завезен штамм «Омикрон», установлены новые рекордные показатели суточного числа заражений. Выявляли несколько дней подряд по 11 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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