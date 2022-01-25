ВВС США с беспилотников RQ-4A Global Hawk ищут войска РФ на Украине

ВВС США с БПЛА RQ-4A Global Hawk ищут войска РФ в Украине. Доказательством этого является датируемый 24 января сего года маршрут полета высотного беспилотника-разведчика, который опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Британский таблоид Daily Mail, изучив изображение, заявил, что Global Hawk, как и пилотируемая разведывательная авиация, пытался найти признаки развертывания Россией тактического ядерного вооружения у границы с Украиной.

В публикации подчеркивается, что американский президент Джо Байден крайне заинтересован в получении данных самолетов-разведчиков и БПЛА. Хозяину Белого дома крайне важно получить доказательства размещения ядерного оружия.

Напомним: США и другие страны Запада продолжают нагнетать обстановку и едва ли не в истерической форме заявляют, что у Москвы все готово для вторжения.

При этом заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что никакого наступления Россия не планируют, остаются неуслышанными. Для раскачивания ситуации западными странами начала проводиться эвакуация семей дипломатов из Киева, якобы из-за увеличившейся «российской угрозы».

И это при том, что глава Минобороны Украины Алексей Резников официально объявил о том, что ведомство не располагает данными о российском вторжении в ближайшее время.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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