Foreign Affairs рассказало, каким будет день нападения России на Украину

Американское издание Foreign Affairs пишет, что пока ситуацию вокруг Украины Соединенные Штаты проигрывают. Авторы отмечают, что эффективного инструмента для сдерживания Москвы у Вашингтона по-прежнему нет. Санкции, на которые так рассчитывали в Белом доме, не заработали. Кроме того, США не на кого опираться. Единый европейский антироссийский фронт создать так и не удалось.

В том, что «вторжение» России на Украину будет, в Foreign Affairs не сомневаются. В статье приводятся данные о сосредоточении войск РФ на границе с соседним государством. Подчеркивается, что Москва делает последние усилия перед «нападением».

«До начала операции остается еще несколько необходимых дополнительных шагов, но проводимые в настоящее время боевые стрельбы и учения, а также прибытие подразделений тылового обеспечения свидетельствуют о том, что армия вторжения готовится к действию», - сказано в публикации.

Обозреватели отмечают, что существует три различных сценария, по которому может развиваться вторжение. Но они склоняются к тому, что Москва пойдет по пути полномасштабного вторжения с применением сухопутных, воздушных и морских сил на всех направлениях. Только при таком сценарии РФ сможет в короткие сроки установить собственное превосходство на море и в воздухе.

Далее прогнозируется продвижение сухопутных войск к Харькову и Сумам на северо-востоке. Те, которые сейчас базируются в Крыму и Донбассе, будут продвигаться с юга и востока соответственно. Напрямую угрожать Киеву будут силы России в Белоруссии.

«В момент начала войны геополитический расклад станет значительно более сложным для национальной безопасности США. Вашингтону следует предполагать худшее и соответственно планировать свои действия, используя все элементы своей мощи для защиты интересов США. Администрация Байдена должна поддерживать тонкое равновесие: избегать военной конфронтации с Россией один на один и одновременно наказывать Россию за создание этой суровой новой реальности. Сейчас нет задачи важнее», - цитирует публикацию ИноСМИ в переводе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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