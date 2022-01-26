Foreign Affairs рассказало, каким будет день нападения России на Украину

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Foreign Affairs рассказало, каким будет день нападения России на Украину
В Мире
Фото из открытых источников

Американское издание Foreign Affairs пишет, что пока ситуацию вокруг Украины Соединенные Штаты проигрывают. Авторы отмечают, что эффективного инструмента для сдерживания Москвы у Вашингтона по-прежнему нет. Санкции, на которые так рассчитывали в Белом доме, не заработали. Кроме того, США не на кого опираться. Единый европейский антироссийский фронт создать так и не удалось.

В том, что «вторжение» России на Украину будет, в Foreign Affairs не сомневаются. В статье приводятся данные о сосредоточении войск РФ на границе с соседним государством. Подчеркивается, что Москва делает последние усилия перед «нападением».

«До начала операции остается еще несколько необходимых дополнительных шагов, но проводимые в настоящее время боевые стрельбы и учения, а также прибытие подразделений тылового обеспечения свидетельствуют о том, что армия вторжения готовится к действию», - сказано в публикации.

Обозреватели отмечают, что существует три различных сценария, по которому может развиваться вторжение. Но они склоняются к тому, что Москва пойдет по пути полномасштабного вторжения с применением сухопутных, воздушных и морских сил на всех направлениях. Только при таком сценарии РФ сможет в короткие сроки установить собственное превосходство на море и в воздухе.

Далее прогнозируется продвижение сухопутных войск к Харькову и Сумам на северо-востоке. Те, которые сейчас базируются в Крыму и Донбассе, будут продвигаться с юга и востока соответственно. Напрямую угрожать Киеву будут силы России в Белоруссии.

«В момент начала войны геополитический расклад станет значительно более сложным для национальной безопасности США. Вашингтону следует предполагать худшее и соответственно планировать свои действия, используя все элементы своей мощи для защиты интересов США. Администрация Байдена должна поддерживать тонкое равновесие: избегать военной конфронтации с Россией один на один и одновременно наказывать Россию за создание этой суровой новой реальности. Сейчас нет задачи важнее», - цитирует публикацию ИноСМИ в переводе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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