Поляки остались без дешевого российского газа

«Газпром» через международный арбитраж требует повысить цену для польской PGNiG. Это предусмотрено условиями контракта. Поляки, которые ранее добились изменения формулы взаиморасчетов, не скрывают своего недовольства. Сырье стало на порядок дороже и платить теперь приходится больше в разы, пишет обозреватель Наталья Дембинская в своей статье для РИА Новости.

По условиям контракта, пересмотр цен возможен через каждые девять месяцев. Ранее Варшава поспешила этим воспользоваться и добилась снижения. Но такие условия для нее внезапно перестали быть выгодными.

Польша добилась от Москвы кэшбека в размере 1,5 млрд долларов. По решению суда, именно столько было переплачено в период с 2017 по 2020 годы. PGNiG добилась корректировки формулы расчетов, в результате чего она оказалась привязана к спотовому рынку. К тому же, пересмотр цены стал возможным через каждые три месяца, а не через девять, как было раньше.

Но сейчас уже «Газпром» в порядке мирового арбитража добивается пересчета цены на голубое топливо в сторону увеличения. Самое примечательное, что задним числом.

Газ резко для Варшавы подорожал, до тысячи долларов за тысячу кубометров. При нефтяной привязке было бы, как подчеркивается, до 300 долларов.

«Ответным иском «Газпром» показывает: в эту игру могут играть обе стороны», — отмечает в своей публикации Дембинская.

Польше такая перспектива не сильно по душе, она настаивает на том, что требования российского «Газпрома» необоснованы.

Но платить, видимо, придется, так как требования российской стороны вполне законны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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