Российская военная авиабаза появится на юге Белоруссии

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Российская военная авиабаза появится на юге Белоруссии
В Мире
Фото из открытых источников

Всего лишь в 40 километрах от границы с Украиной на территории Белоруссии появится российская авиабаза. Об этом сегодня проинформировал портал Avia.pro со ссылкой на Telegram-канал «Милитарист». Уточняется, что в данном случае речь идет о военном аэродроме в Брестской области под Лунинцом.

На данном объекте ВКС РФ разместят истребители Су-30 и Су-35. Предполагается, что на продолжительное время. В публикации также указано, что под Лунинцом будут построены казармы и жилые дома для российских военнослужащих.

«Милитарист» уточняет, что вчера в Брестскую область были вызваны представители строительной компании. Ей надлежит построить несколько казарм и не менее двух жилых домов.

Ни российская сторона, ни белорусская появившиеся сообщения о том, что у России появится постоянная авиабаза на юге РБ, официально не комментируют. Но данная информация выглядит вполне логичной, особенно на фоне напряжения между Киевом и Москвой, искусственно нагнетаемого Западом.

Вероятность того, что белорусская сторона в рамках Союзного государства решилась предоставить свой военный аэродром в распоряжении России, велика.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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