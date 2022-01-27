Гастроэнтеролог Балалыкина назвала возможную причину смерти петербуржцев после гастроскопии

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Гастроэнтеролог Балалыкина назвала возможную причину смерти петербуржцев после гастроскопии
Здоровье / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Гастроэнтеролог Татьяна Балалыкина допустила, что причиной смерти трех прошедших гастроскопию в Петербурге пациентов могла быть невнимательность поставщиков. Они могли перепутать безвредный сульфат бария с опасным хлоридом бария или другим далеко не безвредным веществом. Об этом врач рассказала в интервью Рен ТВ.

Она пояснила, что сульфат бария является совершенно безобидным для человеческого организма веществом, которое не растворяется в воде и не оказывает токсического воздействия. Другие соединения бария, водорастворимые, опасны и могут привести к параличу, нарушению дыхания и к остановке сердца. Но в медицине они не используются.

Балалыкина добавила, что сульфат бария можно было перепутать с магнезией, но ведь она по-другому выглядит.

«Технически, только эти два препарата из тех, что находятся в медкабинете, можно перепутать. Препарат разводит рентген-лаборант, который будет находиться с больным во время исследования. Но даже если допустить, что лаборант развел магнезию, к такому летальному исходу она не могла привести. Хлорид бария - более опасное вещество. Оно не используется в  медицинской практике. Только если могли перепутать там поставщики или еще кто-либо», - пояснила гастроэнтеролог.

Стоит отметить, что это пока лишь одна из версий. Расследование продолжается, точная причина смерти людей не установлена. Проводится ряд экспертиз, по результатам которых можно будет сделать предварительные выводы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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