Всем пенсионерам РФ заявили о новом витке инфляции в РФ с 28 января 2022 года

Неприятная новость ожидает российских пенсионеров в ближайшее время. Росстат должен опубликовать данные об инфляции 28 января. Результаты не порадуют граждан. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

Она разъяснила, что с этого года Росстат начал публиковать данные об инфляции по пятницам, а не по понедельникам, как это было раньше. По словам специалистов, это позволяет учитывать цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарках выходного дня, начинающих работу в пятницу.

Последние данные о росте цен были удручающими. В период на 21 января инфляция в России выросла на 0,88%. Это больше, чем за весь январь прошлого года. Всего годовой уровень инфляции достиг уровня в 8,64%. Цены в среднем каждые сутки росли на 0,042%. Это тоже значительно превосходит показатели прошлого года.

Больше всего в данный период подорожали макароны, гречка, сахар и творог. Также выросли цены на морковь, капусту, картофель, свеклу и лук.

«То есть это как раз те продукты, которые чаще всего покупают пенсионеры. Рост цен на них не прекращается. И надо полагать, 28 января будет зафиксировано еще одно повышение, а с понедельника стоимость товаров вновь вырастет. При этом пенсии россиян все еще не проиндексированы на 8,6%, поэтому выплаты пенсионеров продолжают девальвироваться», – констатировала Киреева.

Она добавила, что февральская индексация пенсий вряд ли сможет значительно изменить ситуацию в положительном направлении.

«Пенсионерам добавят всего 2,7% по сравнению с январем. Но за это время цены вырастут снова. Кроме этого, мы знаем, что во многих регионах уже подорожал вывоз мусора, а другие услуги ЖКХ подорожают летом. Не останавливается и рост цен на лекарства, которыми пользуются пенсионеры», – подытожила эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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