Всем пенсионерам РФ заявили о новом витке инфляции в РФ с 28 января 2022 года

Image 16+
Всем пенсионерам РФ заявили о новом витке инфляции в РФ с 28 января 2022 года
В России
Фото из открытых источников

Неприятная новость ожидает российских пенсионеров в ближайшее время. Росстат должен опубликовать данные об инфляции 28 января. Результаты не порадуют граждан. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

Она разъяснила, что с этого года Росстат начал публиковать данные об инфляции по пятницам, а не по понедельникам, как это было раньше. По словам специалистов, это позволяет учитывать цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарках выходного дня, начинающих работу в пятницу.

Последние данные о росте цен были удручающими. В период на 21 января инфляция в России выросла на 0,88%. Это больше, чем за весь январь прошлого года. Всего годовой уровень инфляции достиг уровня в 8,64%. Цены в среднем каждые сутки росли на 0,042%. Это тоже значительно превосходит показатели прошлого года.

Больше всего в данный период подорожали макароны, гречка, сахар и творог. Также выросли цены на морковь, капусту, картофель, свеклу и лук.

«То есть это как раз те продукты, которые чаще всего покупают пенсионеры. Рост цен на них не прекращается. И надо полагать, 28 января будет зафиксировано еще одно повышение, а с понедельника стоимость товаров вновь вырастет. При этом пенсии россиян все еще не проиндексированы на 8,6%, поэтому выплаты пенсионеров продолжают девальвироваться», – констатировала Киреева.

Она добавила, что февральская индексация пенсий вряд ли сможет значительно изменить ситуацию в положительном направлении.

«Пенсионерам добавят всего 2,7% по сравнению с январем. Но за это время цены вырастут снова. Кроме этого, мы знаем, что во многих регионах уже подорожал вывоз мусора, а другие услуги ЖКХ подорожают летом. Не останавливается и рост цен на лекарства, которыми пользуются пенсионеры», – подытожила эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Всем пенсионерам РФ заявили о новом витке инфляции в РФ с 28 января 2022 года

Вчера, 22:03

В России у поликлиник выстроились огромные очереди из больных коронавирусом SARS-CoV-2

Вчера, 12:28

О «мусорной реформе» в пресс-центре НСН поговорили эксперты 

Вчера, 10:38

Депутат Госдумы Бородай: Война в Донбассе затронет Ростовскую область

25-01-2022, 10:33

В ПФР рассказали, куда уходят деньги граждан, которые не дожили до пенсии

25-01-2022, 09:38

ВКС РФ неожиданно подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95

24-01-2022, 18:28

Появилась отличная новость для всех пенсионеров в РФ, работавших до 1991 года

23-01-2022, 23:58

Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате 17 000 рублей весной 2022 года

22-01-2022, 23:18

Россиянам дали неприятный прогноз о повышении пенсионного возраста еще на 5 лет

20-01-2022, 11:18

По 5 тысяч рублей: пенсионерам в РФ зачислят разовую выплату с 20 января

19-01-2022, 21:08

Тотальное превосходство российских войск над ВСУ продемонстрировано на карте

19-01-2022, 11:48

Колонны военной техники ВС России массово перебрасываются в Республику Беларусь

17-01-2022, 22:03

Пенсионерам в России рассказали об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

17-01-2022, 17:28

Новая выплата в 5 тыс. рублей за стаж 30 лет вводится гражданам с 17 января 2022 года

17-01-2022, 09:38

РФ перебросила на авиабазу под Воронежем 24 истребителя-бомбардировщика Су-34

16-01-2022, 12:18

Всем получившим январскую пенсию сделают перерасчет и доведут индексацию до 8,6%

15-01-2022, 09:53

Комплексы РЭБ сорвали провокацию Японии у российских границ

15-01-2022, 00:08

По 10 000 рублей уже с 16 января: россиян обрадовали новой выплатой

14-01-2022, 17:08

В России начинается вакцинация подростков против COVID-19

14-01-2022, 12:18

Покупательская способность пенсий граждан в РФ резко упадет с 14 января 2022 года

13-01-2022, 23:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства
  • 26-01-2022, 13:16

Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства

В адрес губернатора Петербурга Александра Беглова направлено коллективное обращение деятелей культуры из-за некачественной уборки снега и отсутствие

Смольный пользуется заслугами петербургских волонтеров для пиара Беглова
  • 25-01-2022, 20:26

Смольный пользуется заслугами петербургских волонтеров для пиара Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в качестве самопиара рассказал студенческому сообществу о развитии деятельности волонтеров и

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах
  • 26-01-2022, 10:50

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище
  • Вчера, 15:15

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище

Выступление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на Пискаревском кладбище помешало блокадникам возложить цветы в честь полного

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»
  • 26-01-2022, 18:14

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»

Администрация петербургского губернатора Александра Беглова заявила о рекордном исполнении «Адресной инвестиционной программы» за последние 11 лет,

Смольный оштрафовал более 100 петербуржцев за посещение ресторанов без QR-кодов
  • 25-01-2022, 10:52

Смольный оштрафовал более 100 петербуржцев за посещение ресторанов без QR-кодов

Власти Санкт-Петербурга закрыли 20 заведений общепита и оштрафовали более 100 посетителей из-за нарушения антиковидных ограничений Смольного. В связи

Новости партнеров
Новости партнеров
Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости
  • 26-01-2022, 21:59

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале заявил, что Международный турнир St. Petersburg Ladies Trophy в первой

Шнуров посвятил третий клип снежным проблемам Петербурга
  • 25-01-2022, 16:13

Шнуров посвятил третий клип снежным проблемам Петербурга

Основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на официальной странице в YouTube новый клип, в котором указал на коммунальные проблемы

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 
  • Вчера, 23:52

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о встрече градоначальника с президентом России Владимиром Путиным. Однако

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»
  • Вчера, 11:46

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»

Представители компании «Метрострой» подали очередной иск, пытаясь отсудить у Смольного почти 800 млн рублей. Ранее из четырнадцати исков только