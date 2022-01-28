Пользователь Reddit: США находятся на грани крушения

Пользователи американского форума Reddit порассуждали о возможности распада США и пришли к выводу, что огромная страна сейчас в шаге от этого.

Дискуссия развернулась под публикацией одного из них, в которой он поделился об уровне жизни американцев. По его словам, он откровенно оставляет желать лучшего. Дошло до того, что 30-летние мужчины и женщины вынуждены жить с родителями, в противном случае им себя не прокормить. Тот, кто решается жить отдельно, практически голодает и едва сводит концы с концами.

«Я не знаю никого из сверстников, кто бы жил в собственном доме в свое удовольствие и сам за все платил. Мы все из среднего класса, росли в пригородах. Большинство из нас учились в колледжах», – поделился наболевшим американец.

Большинство комментаторов его поддержали. Он выразил точку зрения большинства. Американцы начали говорить о том, что США находятся на грани краха.

«На грани краха находятся не только США, но и вся западная цивилизация», – возразил Brass_Ensemble.

Многие пользователи Reddit считают, что начинается Армагеддон. И речь не об Апокалипсисе в прямом значении этого слова, а об окончании эры комфорта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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