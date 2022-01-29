Ряд ведущих британских СМИ решил обвинить Россию в том, что она заставит весь мир голодать. Аграрии прогнозируют неурожай из-за нехватки удобрений и непомерных цен на них. На мировом рынке они подорожали более чем в 2-3 раза.

Виновницей повышения цен на удобрения конечно же признали Россию. Так уж повелось на Западе в последнее время. Складывается впечатление, что РФ - «дежурная» виновница всех бед в мире. И неурожая тоже.

Британская The Times, предупреждая о том, что грядет мировой голод, прямо указала, что виновата в повышении цен на удобрения Россия, поскольку именно она якобы спровоцировала высокие цены на энергоносители.

Тем не менее, отмечает РИА Новости, в минувшем году РФ увеличила цены на голубое топливо только на 10% по сравнению с 2020-м. В условиях восстановления экономики после первого года пандемии это не так уж и много.

К тому же, вызывает удивление, что на Западе проблему с удобрениями узрели только сейчас, а меж тем Россия о ней предупреждала еще в сентябре.

Именно тогда стало массово сокращаться в Европе производство удобрений из-за высоких цен на энергоносители. Китай же вообще запретил экспортировать удобрения за границу. Россия тоже предприняла шаги, которые должны были защитить аграриев страны, и ввела квоты на полгода. Европейцы же упустили момент хоть что-нибудь предпринять, а сейчас пытаются свою вину переложить на Россию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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