Побочные эффекты детской вакцины «Спутник М» назвали врачи

В регионы России поступили первые партии вакцины от коронавируса «Спутник M» для подростков от 12 до 17 лет. Пока препарат распределяется, в школах готовят списки желающих вакцинироваться. О побочных эффектах у детей после прививки рассказали врачи.

Главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева пояснила, что после укола на его месте может развиться болезненность и отечность. На первые-вторые сутки после прививки может проявиться озноб, повыситься температура тела, возможна головная боль. Спустя три дня поствакцинальные явления проходят.

Гиперчувствительность к любому компоненту вакцины, тяжелые аллергии в прошлом - это противопоказание к вакцинации, положен медотвод. Обострение хронических заболеваний или наличие острых инфекционных заболеваний - временное противопоказание.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что возможна реакция на вакцину в виде крапивницы, отека Квинке, ларингоспазма и бронхообструкции, и, даже, анафилактического шока, пишет НГС .

«У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций и кратковременное изменение лабораторных показателей крови: повышение уровня билирубина, снижение уровня нейтрофилов в сыворотке крови. Согласно результатам клинических исследований, все нежелательные явления завершились выздоровлением без последствий», — пояснил медик.

Реже отмечается тошнота и диспепсия.

Но если после первой прививки никаких побочек не было, можно прививаться вторым компонентом.

При легкой простуде, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ ставить вакцину можно после того, как нормализуется температура.

С осторожностью следует прививать подростков с аутоиммунной патологией, получающих иммуносупрессивную терапию, онкобольных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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