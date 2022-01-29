В 2022 году миру угрожает небывалый неурожай, и, как следствие - голод. А виновата в этом Россия. Такой лейтмотив содержится в статьях ведущих британских СМИ, которые выходят в последнее время.

Причиной возможного голода может стать нехватка удобрений на мировом рынке. Те, которые можно приобрести, сильно взлетели в цене - в два, три раза, и это еще далеко не предел.

Британская The Times прямым текстом виновницей кризиса на рынке удобрений называет Россию. Главная смысловая нагрузка, которую несет данная публикация - это Москва спровоцировала подорожание газа.

Голубое топливо взлетело в цене на фоне требований Третьего энергопакета, целью которого было перераспределение прибыли «Газпрома» в пользу европейских газораспределительных компаний и трейдеров, пишет РИА Новости. Но в реальности ситуация оказалась далекой от той, на которую рассчитывали европейцы. Восстановление мировой экономики после пандемии спровоцировало рост цен на энергоносители.

Из-за большой стоимости газа многие производители удобрений сократили производство или же вообще его приостановили. Китай вообще запретил их экспорт. Россия ввела квоты.

Засеянные, в условиях экономии удобрений, площади приведут к явному снижению урожая, и это грозит голодом на планете, считают британские журналисты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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