Эксперты рассказали, как переживают волну «омикрона» 5 стран, где вакцинировано более 90% населения

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Эксперты рассказали, как переживают волну «омикрона» 5 стран, где вакцинировано более 90% населения
В Мире
Фото из открытых источников

Эксперты проекта Our World in Data структурировали статистику по ситуации с коронавирусом в пяти странах с уровнем вакцинации свыше 90%.

В исследование включили ОАЭ, Кубу, Португалию, Чили и Сингапур. Важно отметить, что в этих странах около 100% населения вакцинированы хотя бы одной дозой. Стоит отметить, что в таких странах как Мальта, Китай, Бруней, Чили, Южная Корея, Испания, Аргентина, Италия, Канада, Катар, Австралия, Дания, Исландия, Эквадор, Бахрейн, Япония, Вьетнам, Уругвай вакцинировано уже 80% населения, передает Доктор Питер

Так, в ОАЭ уровень вакцинации от COVID-19 составляет 92,75% при численности населения в 9,9 млн человек. Поскольку, число новых случаев заражения там уже снижается, то с понедельника визу в страну смогут снова получить все, кто полностью вакцинировался. Отметим, на пике волны, вызванной «омикроном», в ОАЭ выявляли 3,1 тыс. случаев заражения в сутки.

В Португалии, где проживает 10,3 млн человек, уровень вакцинации составляет 90,36%. На пике новой волны число заражений превышало 65 тыс. человек в стуки. И пока нет существенного падения этого показателя. Но в тоже время в этой стране снижается число госпитализаций. В сравнении с «дельтой» оно ниже на 75%.

На Кубе полностью вакцинированы 86,66% из 11 млн жителей. Максимум на волне «омикрона» в этой стране составил 3562 случая в сутки. На Кубе большая часть населения привита местными вакцинами против COVID-19 Soberana и Abdala. В этой стране, к слову, вакцинируют и детей начиная с двух лет.

В Чили власти тоже отмечают более низкий уровень госпитализации в сравнении со штаммом «дельта». В этой стране прошли полностью вакцинацию почти 88% граждан и максимальный показатель суточного числа заражений был выявлен 26 января. Это более 18 тыс. человек из более чем 18 млн граждан.

В Сингапуре уровень полной вакцинации от коронавируса превышает 87% из 5,8 млн человек. Максимум заразившихся в день на волне «омикрона» тут составил 5996 человек. Такой показатель был зафиксирован 25 января, и пока волна не пошла на существенное снижение. 27 декабря в Сингапуре начали делать прививки от ковида детям в возрасте от 5 до 11 лет. Местные власти отмечают, что тяжело болеют в основном те, кто не вакцинирован, либо пожилые лица с хроническими заболеваниями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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