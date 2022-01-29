Турция отказалась блокировать Босфор для военных кораблей России по требованию США

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Турция отказалась блокировать Босфор для военных кораблей России по требованию США
В Мире
Фото из открытых источников

Вашингтон пытается заручиться согласием Анкары на блокирование пролива Босфор для военных кораблей ВМФ РФ.

Информационный ресурс avia.pro сообщает, что США и Турция активно вели переговоры на этот счет. Параллельно с блокировкой пролива сторонами обсуждалась и возможность пересмотра положений Конвенции Монтре. Это позволило бы ВМС США существенно расширить свое военное присутствие в акватории Черного моря - в два, или даже в три раза.

Турецкий журналист, на которого ссылаются авторы заметки, уверяет, что Анкара проявила стойкость и не пошла на поводу у Вашингтона, невзирая на то, что обе страны являются участницами Североатлантического Альянса.

«Черное море не входит в ответ НАТО», - заявил Бедреттин Белюкбаши.

В то же время Турция не исключила возможность блокировки Босфора. Однако на такой шаг страна пойдет только в исключительных случаях - объявлении режима чрезвычайной ситуации, ввязывании страны в войну и так далее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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