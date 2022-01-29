Турция отказалась блокировать Босфор для военных кораблей России по требованию США

Вашингтон пытается заручиться согласием Анкары на блокирование пролива Босфор для военных кораблей ВМФ РФ.

Информационный ресурс avia.pro сообщает, что США и Турция активно вели переговоры на этот счет. Параллельно с блокировкой пролива сторонами обсуждалась и возможность пересмотра положений Конвенции Монтре. Это позволило бы ВМС США существенно расширить свое военное присутствие в акватории Черного моря - в два, или даже в три раза.

Турецкий журналист, на которого ссылаются авторы заметки, уверяет, что Анкара проявила стойкость и не пошла на поводу у Вашингтона, невзирая на то, что обе страны являются участницами Североатлантического Альянса.

«Черное море не входит в ответ НАТО», - заявил Бедреттин Белюкбаши.

В то же время Турция не исключила возможность блокировки Босфора. Однако на такой шаг страна пойдет только в исключительных случаях - объявлении режима чрезвычайной ситуации, ввязывании страны в войну и так далее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей