Над Средиземным морем вторые сутки наблюдается подозрительная активность американской противолодочной авиации

Открытым мониторинговым сервисом Flightradar24 уже вторые сутки подряд фиксируется подозрительная активность американской противолодочной авиации над Средиземным морем. Работают сразу три патрульных самолета Boeing P-8A Poseidon. Судя по всему, они сосредоточены на поисках российских подлодок.

Противолодочная авиация начала активность после того, как были перехвачены странные радиосигналы. Они могли излучаться подлодками ВМФ РФ. Обеспокоенность американцев в регионе вполне понятна и обоснована - сигналы были зафиксированы во время учений НАТО и стягивания АУГ ВМС США в центральную часть региона.

Издание Авиа.про сообщает, что через Гибралтар и Босфор в Средиземное море российские подлодки не проходили. Это может означать, что «черные дыры» вышли из базы ВМФ РФ в Тартусе (Сирия).

Стоит отметить, что американская противолодочная авиация уже не первый раз безуспешно ищет в Средиземном море российские «Варшавянки». Порой поиски длились до десяти суток, но «засечь» подлодки Москвы США так и не удавалось.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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