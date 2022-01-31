Рейтинг губернатора Беглова резко упал на фоне снежного коллапса в Петербурге

Провал снегоуборочной кампании негативно отразился на рейтинге губернатора Санкт-Петербурга. Он занял последнее место из 85 возможных. Причиной падения его репутации стала некачественная работа коммунальщиков.

Согласно рейтингу PRAVDASERM за январь 2022 года, индекс репутации Беглова составил всего 45 баллов из 100 возможных. Градоначальник попал в ТОП-10 губернаторов, по версии Telegram-канала «Незыгарь». В этот рейтинг попадают главы регионов, которые стремительно теряют свои позиции.

На рейтинг главы Смольного повлияли жалобы горожан на плохую работу коммунальщиков. Петербуржцы с начала зимы пишут в Сети негативные комментарии в адрес Беглова, который не сдержал слово и не наладил работу сотрудников сферы ЖКХ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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