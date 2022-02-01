«Kan 11»: комплексы РЭБ могут глушить территорию Израиля с российской базы в Сирии

Россия начала активнее применять комплексы радиоэлектронной борьбы против Израиля в ответ на его авиаудары по территории Сирии. Об этом стало известно из сообщения телеканала «Kan 11» .

Подчеркивается, что с помехами столкнулись не только военные самолеты, но и гражданские лайнеры.

«В последние недели пилоты авиакомпаний столкнулись с явлением, которое повторилось после трехлетнего перерыва: серьезные сбои GPS в самолетах, готовящихся к посадке в аэропорту Бен-Гурион», — говорится в сообщении израильского телеканала.

Тележурналисты также заявили, что израильская сторона обращалась к российской и требовала прекратить применение РЭБ-систем, но якобы столкнулась с отказом.

В Израиле считают, что комплексы радиоэлектронной борьбы могут находиться на авиабазе Хмеймим в Сирии, но это вряд ли, утверждают специалисты, так как они не обладают столь большим радиусом воздействия. А вот на военно-морской базе в Тартусе они вполне могут размещаться, глушить и накрывать куполом помех весь север Израиля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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