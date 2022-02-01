«Kan 11»: комплексы РЭБ могут глушить территорию Израиля с российской базы в Сирии

Цель правительств многих стран - вакцинировать как можно больше людей, а не найти эффективное лекарство против ковида. Об этом в интервью
Эксперты проекта Our World in Data структурировали статистику по ситуации с коронавирусом в пяти странах с уровнем вакцинации свыше 90%. В
«Питерлэнд» резко опустел из-за новых ограничений, введенных петербургскими властями во главе с губернатором города Александром Бегловым на фоне
Администрация губернатора Александра Беглова продолжает бездействовать в уборке снега и льда в Петербурге. Горожане массово жалуются на травмоопасную
Происходящее сейчас на улицах Санкт-Петербурга является неуважением к горожанам. Об этом заявил заслуженный артист РФ Александр Половцев.
Систему исполнительной власти в Санкт-Петербурге следует реформировать. Об этом заявил журналист, политолог Владимир Соловейчик. Власть в Северной
Социолог обратил внимание, что хаос в Петербурге при губернаторе Александре Беглове стал поводом для шуток по всему Интернету и в программе Ивана
Провал снегоуборочной кампании негативно отразился на рейтинге губернатора Санкт-Петербурга. Он занял последнее место из 85 возможных. Причиной
Киноидустрия Северной столицы бурлит возмущением из-за очередных антиковидных запретов Смольного, перекрывающих отрасли возможность работать. На сей
Губернатор Петербурга Александр Беглов и главы профильных комитетов Смольного с начала зимы не могут наладить эффективную ликвидацию последствий
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