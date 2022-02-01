США впервые перебросили к границам РФ редкий самолет WC-135 Constant Phoenix

Эксперты гадают, что могла бы означать переброска Соединенными Штатами на территорию Европы редчайшего самолета. Речь о WC-135 Constant Phoenix. Это единственный в составе ВВС США самолет контроля радиоактивного заражения.

По информации портала UK Defence Journal, самолет WC-135 Constant Phoenix недавно приземлился на авиабазе Mildenhall (Великобритания). Журналисты отмечают, что до переброски данный борт преимущественно работал в районе Корейского полуострова, где мониторил ситуацию в Северной Корее.

Чем обусловлена переброска данного самолета в Европу, официально неизвестно - командование ВВС США с комментариями на этот счет не выступало. Однако у военных экспертов предположения имеются.

Они допускают, что США пригнали в Европу WC-135 Constant Phoenix с целью проведения радиоактивного контроля после проведения российских военных учений «Гром-2022» и испытаний крылатой ядерной ракеты «Буревестник».

Хотя не исключено, что на борт возложена и другая миссия.

По данным некоторых источников, первый полет близ российских границ самолет уже выполнил.

Издание отмечает, в 2017 году этот самолет выполнял миссию над Европой после того, как станции контроля качества воздуха по всему континенту обнаружили следы радиоактивного йода-131. А в целом в Старом Свете данный борт появляется крайне редко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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