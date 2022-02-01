Три боевых корабля ВМФ РФ с «Калибрами» на борту подошли к побережью Британии

Пользователи Twitter сообщают о том, что у восточного побережья Великобритании замечена группа российских боевых кораблей. Очевидцам удалось разглядеть минимум три судна, которые держали путь к проливу Ла-Манш.

Согласно обнародованной информации, речь идет о большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков», фрегате «Адмирал флота Касатонов» и ракетном крейсере «Маршал Устинов». В составе группы российских кораблей шли также буксир СБ-406, танкеры «Вязьма» и «Кама».

Отмечается, что сопровождением занимался фрегат ВМС Дании HDMS Peter Willemoes (первая постоянная военно-морская группа НАТО). Появившиеся в Twitter сведения о проходе группы российских кораблей взбудоражило европейских пользователей, поскольку у БПК, фрегата и ракетного крейсера на борту имеется многочисленное ракетное вооружение, в том числе и крылатые ракеты «Калибр».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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