Спутник-шпион НАТО вышел из строя после попыток отследить российские войска

Европейский спутник Североатлантического альянса Sentinel-1B перестал функционировать после попытки провести разведывательные маневры в отношении российских войск. Указывается, что НАТО уже неоднократно пыталась отследить дислокацию ВС РФ через космические устройства, однако постоянно терпит поражение, передает «Avia.pro».

Согласно информации военных обозревателей, космический аппарат НАТО Sentinel-1B намеревался шпионить за российскими военными еще в декабре 2021 года — тогда его активность была замечена недалеко от Западного военного округа, который располагается рядом с границей Украины. Всего спустя несколько минут после обнаружения аппарат вышел из строя — и европейские специалисты не смогли его отремонтировать до сих пор.

Эксперты Европейского космического агентства указывают, что из строя у спутника вышли сразу несколько передающих устройств, что, вероятно, является результатом мощной атаки неизвестного российского комплекса.

«Спутник дистанционного зондирования Sentinel-1B является частью программы Европейского Союза по слежению за Землёй, направленной на сбор информации, среди прочего, об охране окружающей среды, изменении климата и стихийных бедствиях. В декабре 2021 года он предпринял попытку слежки за российскими войсками, после чего полностью перестал функционировать. До сих пор попытки перезапустить работу систем Sentinel-1B не увенчались успехом», - прокомментировали эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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